Синнер веселится с тренерским штабом на корте перед «Мастерсом» в Цинциннати

Опубликован видеоролик, на котором первая ракетка мира итальянец Янник Синнер весело проводит время со своим штабом на тренировке перед турниром серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

После победы в одном из розыгрышей тренеры Синнера попросили запечатлеть их на фото, но Синнер с улыбкой отобрал телефон у ещё одного тренера, сидящего на судейской вышке.

«Когда победил первую ракетку мира», — говорится в подписи к видео на странице «Мастерса» в Цинциннати в соцсети Х.

«Мастерс» в Цинциннати (США) пройдёт с 5 по 18 августа. Лидер мирового рейтинга Синнер является действующим чемпионом этого турнира. Янник пропускает текущий турнир серии «Мастерс» в Торонто (Канада) на фоне усталости после выступления на Уимблдоне-2025.