Серена Уильямс с дочерьми отправилась в путешествие по семи чудесам света

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс рассказала, что начала путешествие по семи чудесам света со своими дочерьми, Олимпией и Адирой Ривер. Об этом она сообщила на личной странице в социальных сетях.

«Год назад я сказала Олимпии, что мы отправимся в грандиозное девичье путешествие, которое включит в себя семь чудес света, их там много! Чудеса природы. Чудеса, созданные руками человека. Чудеса древности. Так что мы посетим их все. Мы начали с Ниагарского водопада… куда дальше?» — написала Уильямс.

Фото: Из личного архива Уильямс

Фото: Из личного архива Уильямс

Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году. Сейчас Серене 43 года.