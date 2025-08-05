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Рыбакина: раньше я играла гораздо лучше в первой половине года

Рыбакина: раньше я играла гораздо лучше в первой половине года
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12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала ход своего сезона. В 2025 году Елена Рыбакина выиграла один титул — на грунтовом «пятисотнике» в Страсбурге (Франция).

«В целом сезон неплохой. Конечно, в предыдущие годы у меня были более удачные результаты, да и в начале сезона мне пришлось нелегко.

Мне кажется, что раньше я играла гораздо лучше в первой половине года, но мне потребовалось время, чтобы вернуться на желаемый уровень. Сейчас я довольна тем, как всё идёт, и надеюсь, что смогу немного изменить тенденцию прошлых сезонов, и играть ещё лучше во второй половине года», — сказала Рыбакина на пресс-конференции турнира в Монреале.

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