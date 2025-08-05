Елена Рыбакина оценила игру Виктории Мбоко, с которой встретится в полуфинале Монреаля
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12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о 18-летней канадке Виктории Мбоко, с которой сыграет в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).
Монреаль. 1/2 финала
06 августа 2025, среда. 17:00 МСК
85
Виктория Мбоко
В. Мбоко
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Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«У неё очень хорошие удары, она играет быстро, и у неё отличная подача. Мне кажется, в Вашингтоне нам обеим было немного сложно, потому что матч был вечером и условия были совсем другими. Теперь мы играем здесь, и, я бы сказала, игра стала более стабильной.
Так что она определённо опасна. Ей нечего терять, и я уверена, что она наслаждается происходящим. Да, будет непросто. Надеюсь, смогу показать всё, на что способна», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
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