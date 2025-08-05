Зверев вышел в лидеры по победам на «Мастерсах» среди игроков 1990 года и младше
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Третья ракетка мира Александр Зверев сравнялся с лидирующим по числу побед на «Мастерсах» Григором Димитровым среди игроков 1990 года рождения и младше.
Торонто. 1/4 финала
05 августа 2025, вторник. 02:10 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
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|3
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|6
|6
|
|4
|3
26
Алексей Попырин
А. Попырин
Во вторник, 5 августа, представитель Германии Зверев обыграл Алексея Попырина из Австралии со счётом 6:7 (8:10), 6:4, 6:3 и вышел в полуфинал «Мастерса» в Торонто (Канада), где встретится с россиянином Кареном Хачановым.
Это 155-я победа Зверева в основных сетках турниров серии «Мастерс», по этому показателю он сравнялся с болгарином Димитровым. Зверев (1997) и Димитров (1991) — одержали наибольшее число побед на «Мастерсах» среди игроков 1990 года и младше.
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