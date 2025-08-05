«Сложно подобрать слова». 18-летняя Мбоко — о выходе в полуфинал «тысячника» в Монреале

85-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко высказалась о выходе в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) после победы над испанкой Джессикой Бузас Манейро.

«Прежде всего я сейчас очень счастлива. Достижение такого успеха на таком турнире — для меня поистине важное событие. Я невероятно счастлива, что смогла добиться этого здесь, в Монреале. В общем, мне сложно подобрать слова, но, уверяю вас, я безмерно счастлива.

Конечно, матч с Коко (в четвёртом круге. — Прим. «Чемпионата») был особенным. Я была очень рада победе в тот день. Не знаю, в конце концов, я всё ещё была на турнире, поэтому особо праздновать не могла. Я всё ещё была заперта в ощущении жизни на турнире, как обычно и бывает», — приводит слова Мбоко Punto de Break.