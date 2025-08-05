Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Сложно подобрать слова». 18-летняя Мбоко — о выходе в полуфинал «тысячника» в Монреале

«Сложно подобрать слова». 18-летняя Мбоко — о выходе в полуфинал «тысячника» в Монреале
Аудио-версия:
Комментарии

85-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко высказалась о выходе в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) после победы над испанкой Джессикой Бузас Манейро.

Монреаль. 1/4 финала
05 августа 2025, вторник. 02:55 МСК
Виктория Мбоко
85
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Джессика Бузас Манейро
51
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

«Прежде всего я сейчас очень счастлива. Достижение такого успеха на таком турнире — для меня поистине важное событие. Я невероятно счастлива, что смогла добиться этого здесь, в Монреале. В общем, мне сложно подобрать слова, но, уверяю вас, я безмерно счастлива.

Конечно, матч с Коко (в четвёртом круге. — Прим. «Чемпионата») был особенным. Я была очень рада победе в тот день. Не знаю, в конце концов, я всё ещё была на турнире, поэтому особо праздновать не могла. Я всё ещё была заперта в ощущении жизни на турнире, как обычно и бывает», — приводит слова Мбоко Punto de Break.

Материалы по теме
«Концовка не из приятных». Рыбакина — о снятии Костюк с четвертьфинала в Монреале
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android