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«Знаю, чего ожидать». Мбоко оценила игру Рыбакиной перед очным полуфиналом в Монреале

«Знаю, чего ожидать». Мбоко оценила игру Рыбакиной перед очным полуфиналом в Монреале
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85-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко высказалась о Елене Рыбакиной из Казахстана, с которой встретится в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

Монреаль. 1/2 финала
06 августа 2025, среда. 17:00 МСК
Виктория Мбоко
85
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Не начался
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Елена Рыбакина
12
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Я уже играла с ней в Вашингтоне меньше двух недель назад, так что не ожидаю лёгкого матча. Так как мы уже играли, я знаю, чего ожидать. Возможно, мне нужно немного поднять свой уровень и не отставать от неё. У неё очень хорошие удары с задней линии и потрясающая подача. Мне придётся сделать всё возможное, чтобы получить преимущество», — приводит слова Мбоко Punto de Break.

Теннисистки играли в 1/8 финала на турнире в Вашингтоне (США) в июле. Рыбакина победила со счётом 6:3, 7,5.

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