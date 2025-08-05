Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев: сейчас я набираю обороты и убеждён, что сыграю ещё лучше в полуфинале Торонто

Зверев: сейчас я набираю обороты и убеждён, что сыграю ещё лучше в полуфинале Торонто
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался об условиях на «Мастерсе» в Торонто (Канада), где уже вышел в полуфинал после победы над австралийцем Алексеем Попыриным.

Торонто. 1/4 финала
05 августа 2025, вторник. 02:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 8 		6 6
7 10 		4 3
         
Алексей Попырин
26
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

«Здесь быстрый корт, и мячи тоже быстрые. Я знаю, что это хорошо для меня, но потребовалось время, чтобы адаптироваться и правильно чувствовать мяч на ракетке. Сейчас я набираю обороты и убеждён, что сыграю ещё лучше в полуфинале.

Месяц отдыха после поражения на Уимблдоне стал ключом к тому, чтобы прийти в хорошую форму. Я отдохнул целую неделю, а затем провёл хороший блок тренировок, и это заметно», — приводит слова Зверева Punto de Break.

В полуфинале Александр Зверев встретится с россиянином Кареном Хачановым.

Материалы по теме
Александр Зверев: я взял на себя ответственность быть примером для подражания в теннисе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android