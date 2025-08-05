Зверев: сейчас я набираю обороты и убеждён, что сыграю ещё лучше в полуфинале Торонто

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался об условиях на «Мастерсе» в Торонто (Канада), где уже вышел в полуфинал после победы над австралийцем Алексеем Попыриным.

«Здесь быстрый корт, и мячи тоже быстрые. Я знаю, что это хорошо для меня, но потребовалось время, чтобы адаптироваться и правильно чувствовать мяч на ракетке. Сейчас я набираю обороты и убеждён, что сыграю ещё лучше в полуфинале.

Месяц отдыха после поражения на Уимблдоне стал ключом к тому, чтобы прийти в хорошую форму. Я отдохнул целую неделю, а затем провёл хороший блок тренировок, и это заметно», — приводит слова Зверева Punto de Break.

В полуфинале Александр Зверев встретится с россиянином Кареном Хачановым.