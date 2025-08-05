Зверев: сейчас я набираю обороты и убеждён, что сыграю ещё лучше в полуфинале Торонто
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался об условиях на «Мастерсе» в Торонто (Канада), где уже вышел в полуфинал после победы над австралийцем Алексеем Попыриным.
Торонто. 1/4 финала
05 августа 2025, вторник. 02:10 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
26
Алексей Попырин
А. Попырин
«Здесь быстрый корт, и мячи тоже быстрые. Я знаю, что это хорошо для меня, но потребовалось время, чтобы адаптироваться и правильно чувствовать мяч на ракетке. Сейчас я набираю обороты и убеждён, что сыграю ещё лучше в полуфинале.
Месяц отдыха после поражения на Уимблдоне стал ключом к тому, чтобы прийти в хорошую форму. Я отдохнул целую неделю, а затем провёл хороший блок тренировок, и это заметно», — приводит слова Зверева Punto de Break.
В полуфинале Александр Зверев встретится с россиянином Кареном Хачановым.
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