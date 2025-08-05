Клара Таусон ответила на сравнения с титулованной соотечественницей Каролиной Возняцки

19-я ракетка мира датская теннисистка Клара Таусон прокомментировала сравнения со своей соотечественницей, победительницей Australian Open — 2018, бывшей первой ракеткой мира Каролиной Возняцки.

«Думаю, я всегда немного дистанцировалась от этого. Очевидно, Каролина оказала огромное влияние на датский теннис, ведь у нас маленькая страна, и теннис здесь никого особо не волнует.

Но, мне кажется, у нас два очень, очень разных стиля игры, и я всегда говорила об этом с юности. Я никогда не чувствовала никакого давления по этому поводу», — приводит слова Возняцки We love tennis.

Ранее Клара Таусон одержала победу над шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» полькой Игой Швёнтек в четвёртом круге турнира в Монреале (Канада) — 7:6 (7:1), 6:3.