«Пацаны ваще ребята». Актёр Иван Янковский выложил дружеские фото с Александром Бубликом

Актёр Иван Янковский в социальной сети опубликовал совместные фото из Москвы с казахстанским теннисистом Александром Бубликом.

Фото: Социальные сети Ивана Янковского

Также компанию 25-й ракетке мира Бублику и Янковскому составил известный журналист Сергей Минаев.

Фото: Социальные сети Ивана Янковского

«Пацаны ваще ребята», — подписал фотографии Янковский.

Ранее стало известно, что Бублик приехал в Россию, чтобы провести время с семьёй. Теннисист снялся с «Мастерса» в Цинциннати (США) после победы на соревнованиях ATP-250 в Кицбюэле (Австрия).

Иван Янковский — российский актёр театра и кино. Пятикратный лауреат премии «Золотой орёл». 34-летний Иван — внук народного артиста СССР Олега Янковского, сын Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры.