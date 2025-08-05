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«Пацаны ваще ребята». Актёр Иван Янковский выложил дружеские фото с Александром Бубликом

«Пацаны ваще ребята». Актёр Иван Янковский выложил дружеские фото с Александром Бубликом
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Актёр Иван Янковский в социальной сети опубликовал совместные фото из Москвы с казахстанским теннисистом Александром Бубликом.

Фото: Социальные сети Ивана Янковского

Также компанию 25-й ракетке мира Бублику и Янковскому составил известный журналист Сергей Минаев.

Фото: Социальные сети Ивана Янковского

«Пацаны ваще ребята», — подписал фотографии Янковский.

Ранее стало известно, что Бублик приехал в Россию, чтобы провести время с семьёй. Теннисист снялся с «Мастерса» в Цинциннати (США) после победы на соревнованиях ATP-250 в Кицбюэле (Австрия).

Иван Янковский — российский актёр театра и кино. Пятикратный лауреат премии «Золотой орёл». 34-летний Иван — внук народного артиста СССР Олега Янковского, сын Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры.

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