Сангинетти назвал Синнера боевой машиной, Музетти — Ван Гогом, Коболли — Билли Кидом

Давид Сангинетти, итальянский тренер казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, сравнил итальянских теннисистов с известными личностями.

«Я вижу Синнера как боевую машину, Музетти — как Ван Гога, Коболли — как Билли Кида с его быстрыми руками, Дардери, который мог бы быть Существом из «Фантастической четвёрки», Арнальди мог бы быть Мистером Фантастиком. Не будем забывать о Берреттини, у которого сейчас непростой момент.

Им, в продолжение своего ответа, я скажу, что мы, итальянские тренеры, изобретательны, креативны и умеем объяснять то, чего они, люди, никогда не видели», — приводит слова Сангинетти Super Tennis.