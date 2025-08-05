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«Мастерс» в Торонто: расписание игрового дня в ночь с 5 на 6 августа

«Мастерс» в Торонто: расписание игрового дня в ночь с 5 на 6 августа
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В ночь с 5 на 6 августа в канадском Торонто пройдёт очередной игровой день мужского турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня, в рамках которого состоятся четвертьфиналы.

Теннис. «Мастерс», Торонто (Канада). 1/4 финала. Расписание 5-6 августа (время московское):

2:00. Андрей Рублёв (Россия, 6) — Тейлор Фриц (США, 2);
3:30. Алекс де Минор (Австралия, 9) — Бен Шелтон (США, 4).

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом является австралиец Алексей Попырин, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Андрея Рублёва. На стадии четвертьфинала Попырин проиграл представителю Германии Александру Звереву (7:6 (10:8), 4:6, 3:6).

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