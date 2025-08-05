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«Некоторые вещи оказались не такими, как я ожидал». Мартинес — о работе с Дианой Шнайдер

«Некоторые вещи оказались не такими, как я ожидал». Мартинес — о работе с Дианой Шнайдер
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Испанский тренер Карлос Мартинес рассказал о краткосрочном сотрудничестве с 17-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер.

«Всё немного сложно, потому что я начал работать с Дианой на турнире в Лондоне. Я провёл с ней весь травяной сезон. Потом мы поехали в Монреаль. Когда закончился турнир, мы решили прекратить работу, потому что, по моему мнению, некоторые вещи оказались не такими, как я ожидал. Возможно, у неё было то же ощущение, не знаю, но мы решили закончить на позитивной ноте.

Я знаю, что она пробуется с Сашей (Бажиным). Мы решили пойти разными путями, и, думаю, так будет лучше», — приводит слова Мартинеса Ubitennis.

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