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«Всегда стремлюсь к лучшему». Карен Хачанов — о возвращении в топ-15 рейтинга ATP

«Всегда стремлюсь к лучшему». Карен Хачанов — о возвращении в топ-15 рейтинга ATP
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16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о гарантии возвращения в топ-15 рейтинга ATP после выхода в полуфинал «Мастерса» в Торонто (Канада). Он станет как минимум 13-й ракеткой мира.

– Ты точно вернёшься в топ-15. Чувствуешь, что твоя настойчивость в этом году приносит результат? Ты сохранял терпение?
– Я не первый год в туре. Бывают разные моменты, разная динамика в сезоне. В теннисе всё может очень быстро поменяться – как в хорошую сторону, так и в плохую.

Поэтому стараешься не думать об этом, а именно наслаждаться моментами, когда всё получается и есть хорошие результаты. И стараешься не унывать, когда их нет, но зная, что нужно сделать, чтобы совершить этот шаг и поменять динамику. Сейчас доволен тем, что получается, но, конечно, всегда стремлюсь к лучшему, – сказал Хачанов в эфире «Больше!».

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