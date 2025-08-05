Хачанов — о Звереве: в прошлом году оба матча были лёгкими для него, без шансов

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о своём сопернике по полуфиналу «Мастерса» в Торонто (Канада), немце Александре Звереве.

«В прошлом году я проиграл ему два раза, по-моему. И два раза были достаточно лёгкими для него, без шансов. Оба раза играли на харде. Один – в Цинциннати, второй – в Майами.

У него сильная первая подача, хорошая игра в защите. Со мной те матчи он сыграл достаточно агрессивно, чего я, в принципе, не ожидал. Но сейчас другой турнир, другой год, другой момент. Поэтому надо подготовиться, постараться показать хороший уровень, и от этого уже отталкиваться», – сказал Хачанов в эфире «Больше!».