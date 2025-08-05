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Стефанос Циципас: теннис прекрасен не изяществом, а жестокостью

Стефанос Циципас: теннис прекрасен не изяществом, а жестокостью
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 30-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мыслями о красоте тенниса.

«Теннис прекрасен не изяществом, а жестокостью. Он показывает тебя в самом слабом состоянии: потеешь, падаешь, тяжело дышишь, задаёшь вопросы, на которые не знаешь ответов. И во всём этом находишь что-то стоящее. Что-то, что заставляет тебя возвращаться на заднюю линию», — написал Циципас на личной странице в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Циципас выиграл один титул на хардовом турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). На турнирах «Большого шлема» в 2025 году лучшим результатам грека является выход во второй круг «Ролан Гаррос».

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Новости. Теннис
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