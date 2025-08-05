Тони Надаль рассказал, что бесплатно предлагал помочь Феликсу Оже-Альяссиму

Известный тренер Тони Надаль рассказал о периоде работы с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом, с которым он сотрудничал с 2021 по 2023 год.

«Помимо того, что мне понравилось вернуться в тур на некоторое время, думаю, мы хорошо поработали. Когда мы начали, он был 22-м в мировом рейтинге, а в следующем году поднялся на шестое место. Для меня это было стимулом, это был большой шаг, но я сам сказал Феликсу: «Тебе нужен кто-то, кто будет гораздо более вовлечён».

Но это не означало, что наша работа не может возобновиться. Я также сказал ему: «Если хочешь перейти в академию, я всегда готов тебе помочь. Бесплатно», — приводит слова Надаля We love tennis.