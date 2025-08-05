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«Я заслужил отдых». Бублик — о снятии с «Мастерсов» в Торонто и Цинциннати

«Я заслужил отдых». Бублик — о снятии с «Мастерсов» в Торонто и Цинциннати
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25-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, что снялся с «Мастерсов» в Торонто (Канада) и Цинциннати (США), так как заслужил отпуск.

За последние полтора месяца Бублик выиграл турниры ATP-500 в Галле, ATP-250 в Гштааде и ATP-250 в Кицбюэле, после чего отказался от участия в «Мастерсах».

«Я заслужил отдых, провести время вне корта, немного поездить по стране. Сергей Сергеевич Минаев сказал, что я купил себе отпуск. Я ушёл в оплачиваемый отпуск», — передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Ранее стало известно, что Бублик приехал в Россию, чтобы провести время с семьёй.

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