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Бублик — о Медведеве и Рублёве: не согласен, что у них провал. Они люди, у них семьи

Бублик — о Медведеве и Рублёве: не согласен, что у них провал. Они люди, у них семьи
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25-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о выступлении российских теннисистов 11-й ракетки мира Андрея Рублёва и Даниила Медведева, занимающего 14-ю строчку мирового рейтинга.

«Я не согласен, что у Дани и Андрея идёт провал. Да, это не те результаты, которые мы ждём. Но они люди. У них есть семьи. Некорректно говорить об их провале», — передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В 2025 году Андрей Рублёв выиграл один титул — категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). У Даниила Медведева лучшим результатом сезона является финал «пятисотника» в Галле (Германия), где он проиграл Бублику.

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