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Бублик рассказал, зачем встречался с актёром Янковским и журналистом Минаевым

Казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал об истории совместных фотографий с актёром Иваном Янковским и журналистом Сергеем Минаевым, которые были опубликованы во вторник, 5 августа.

«С Ваней давно обменивались респектами. Рад, что познакомились. С Сергеем Сергеевичем есть общие проекты», — передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Ранее стало известно, что Бублик приехал в Россию, чтобы провести время с семьёй. Теннисист снялся с «Мастерса» в Цинциннати (США) после победы на соревнованиях ATP-250 в Кицбюэле (Австрия).

Иван Янковский — российский актёр театра и кино. Пятикратный лауреат премии «Золотой орёл». 34-летний Иван — внук народного артиста СССР Олега Янковского, сын Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры.

Минаев с 2019 года развивает собственный YouTube-канал на историческую тематику. С октября 2016 по апрель 2022 года Сергей — главный редактор русского издания журнала Esquire.