В «Лужниках» на площадке FonBase проходит мастер-класс Александра Бублика

В «Лужниках» на площадке FonBase проходит мастер-класс 25-й ракетки мира казахстанского теннисиста Александра Бублика. В мероприятии участвует более сотни любителей тенниса, передаёт корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Ранее стало известно, что Бублик приехал в Россию, чтобы провести время с семьёй. Теннисист снялся с «Мастерса» в Торонто (Канада) и Цинциннати (США) после победы на соревнованиях ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). В этом сезоне Александр Бублик, помимо титула в Кицбюэле, стал чемпионом на турнирах ATP-500 в Галле (Германия) и ATP-250 в Гштааде (Швейцария). Далее казахстанский теннисист выступит на US Open.