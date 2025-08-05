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В «Лужниках» на площадке FonBase проходит мастер-класс Александра Бублика

В «Лужниках» на площадке FonBase проходит мастер-класс Александра Бублика
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В «Лужниках» на площадке FonBase проходит мастер-класс 25-й ракетки мира казахстанского теннисиста Александра Бублика. В мероприятии участвует более сотни любителей тенниса, передаёт корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Ранее стало известно, что Бублик приехал в Россию, чтобы провести время с семьёй. Теннисист снялся с «Мастерса» в Торонто (Канада) и Цинциннати (США) после победы на соревнованиях ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). В этом сезоне Александр Бублик, помимо титула в Кицбюэле, стал чемпионом на турнирах ATP-500 в Галле (Германия) и ATP-250 в Гштааде (Швейцария). Далее казахстанский теннисист выступит на US Open.

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Новости. Теннис
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