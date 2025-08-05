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Бублик: если меня считают рок-н-ролльщиком, пусть. Я предпочитаю шансон

Бублик: если меня считают рок-н-ролльщиком, пусть. Я предпочитаю шансон
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25-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, что если люди представляют его как рок-н-ролльщика, то он сам предпочитает рок и шансон.

«Не очень люблю судить себя. Если люди считают меня рок-н-ролльщиком, пусть так. Я предпочитаю рок и шансон», — передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

За последние полтора месяца Бублик выиграл турниры ATP-500 в Галле, ATP-250 в Гштааде и ATP-250 в Кицбюэле, после чего отказался от участия в «Мастерсах» в Торонто (Канада) и Цинциннати (США). Ранее стало известно, что Бублик приехал в Россию, чтобы провести время с семьёй.

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