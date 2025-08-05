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Теннисист Бублик назвал любимые роли в исполнении актёра Янковского

Теннисист Бублик назвал любимые роли в исполнении актёра Янковского
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Казахстанский теннисист Александр Бублик, недавно появившийся на общей фотографии с актёром Иваном Янковским, рассказал о его любимых ролях.

— Какая любимая роль у Ивана Янковского?
— Наверное, мне очень близка его роль в «Преступлении и наказании». Нравится, как он там сыграл. Также нравится его роль в «Аутсорсе», «Фишере». Я его большой фанат, поэтому люблю все его роли, — передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Янковский — пятикратный лауреат премии «Золотой орёл» — кинопремии России. Становился «Человеком года» в категории «Актёр года» от мужского журнала GQ.

Бублик на данный момент находится в Москве, где проводит в «Лужниках» мастер-класс.

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