Теннисист Бублик назвал любимые роли в исполнении актёра Янковского

Казахстанский теннисист Александр Бублик, недавно появившийся на общей фотографии с актёром Иваном Янковским, рассказал о его любимых ролях.

— Какая любимая роль у Ивана Янковского?

— Наверное, мне очень близка его роль в «Преступлении и наказании». Нравится, как он там сыграл. Также нравится его роль в «Аутсорсе», «Фишере». Я его большой фанат, поэтому люблю все его роли, — передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Янковский — пятикратный лауреат премии «Золотой орёл» — кинопремии России. Становился «Человеком года» в категории «Актёр года» от мужского журнала GQ.

Бублик на данный момент находится в Москве, где проводит в «Лужниках» мастер-класс.