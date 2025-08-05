Александр Бублик рассказал, что планирует жить в России после окончания карьеры

25-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, что после завершения карьеры планирует жить в Санкт-Петербурге и в Монако.

«После карьеры планирую жить в Петербурге и какое-то время в Монако», — передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

28‑летний Бублик родился в Ленинградской области, до 2016 года он представлял Россию, потом начал выступать за Казахстан.

За последние полтора месяца Александр выиграл турниры ATP-500 в Галле (Германия), ATP-250 в Гштааде (Швейцария) и ATP-250 в Кицбюэле (Австрия), после чего отказался от участия в «Мастерсах» в Цинциннати (США) и Торонто (Канада).