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Бублик: знаю Головина. Мы пересекались в Монако, но не знакомы

Бублик: знаю Головина. Мы пересекались в Монако, но не знакомы
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25-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, что в Монако пересекался с российским полузащитником «Монако» Александром Головиным, но не знаком с ним.

«Я знаю Головина. Мы пересекались в Монако, но не знакомы», — передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В сезоне-2024/2025 чемпионата Франции 29-летний футболист провёл 19 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Также на счету полузащитника девять игр и одна результативная передача в Лиге чемпионов. «Монако» стал бронзовым призёром Лиги 1.

Александр Бублик за последние полтора месяца выиграл турниры ATP-500 в Галле, ATP-250 в Гштааде и ATP-250 в Кицбюэле, после чего отказался от участия в «Мастерсах».

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