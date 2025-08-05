«Неплохо попадал в корт». Бублик — о своих успехах в текущем сезоне

25-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о своём успехе в сезоне-2025. Он выиграл турниры ATP-500 в Галле, ATP-250 в Гштааде и ATP-250 в Кицбюэле, а также дошёл до 1/4 финала на «Ролан Гаррос».

«Я достаточно неплохо попадал в корт — этим объясняю свои успехи в сезоне. Я слежу за рейтингом. Я мог поехать туда и проиграть первые круги. Сидеть и высчитывать позиции я не хочу», — передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После победы в Кицбюэле Александр снялся с турниров серии «Мастерс» в Торонто (Канада) и Цинциннати (США). Далее он выступит на US Open.