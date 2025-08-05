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«Это величайшее достижение величайшего спортсмена». Бублик — о рекорде Овечкина

«Это величайшее достижение величайшего спортсмена». Бублик — о рекорде Овечкина
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25-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о рекорде российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

— Следили в туре за рекордом Овечкина?
— Я сам не слежу за хоккеем. Следил за рекордом. Это большое достижение. Лично я не поздравлял его с рекордом, мы не знакомы. В туре за этим особо не следили, у всех были свои дела. Но это величайшее достижение величайшего спортсмена, — передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В апреле Александр Овечкин стал рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, забросив 895-ю шайбу и обойдя Уэйна Гретцки (894).

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