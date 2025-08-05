Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Лишняя работа за те же деньги». Александр Бублик — о двухнедельных «Мастерсах»

«Лишняя работа за те же деньги». Александр Бублик — о двухнедельных «Мастерсах»
Комментарии

25-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о двухнедельном формате турниров серии «Мастерс».

«Я считаю, что сезон должен быть короче. Увеличивать время работы игроков двухнедельными турнирами ради того, чтобы зарабатывать больше денег, которые нам никак не передаются… Мне это не нравится как игроку. Почему я должен больше работать и получать столько же? Это лишняя работа за те же деньги», — передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Ранее единственными турнирами категории «Мастерс», проводившимися в расширенном формате, были соревнования в Индиан-Уэллсе и Майами. Теперь только турниры в Монте-Карло и Париже по-прежнему длятся одну неделю.

Материалы по теме
«Это величайшее достижение величайшего спортсмена». Бублик — о рекорде Овечкина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android