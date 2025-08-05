«Лишняя работа за те же деньги». Александр Бублик — о двухнедельных «Мастерсах»

25-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о двухнедельном формате турниров серии «Мастерс».

«Я считаю, что сезон должен быть короче. Увеличивать время работы игроков двухнедельными турнирами ради того, чтобы зарабатывать больше денег, которые нам никак не передаются… Мне это не нравится как игроку. Почему я должен больше работать и получать столько же? Это лишняя работа за те же деньги», — передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Ранее единственными турнирами категории «Мастерс», проводившимися в расширенном формате, были соревнования в Индиан-Уэллсе и Майами. Теперь только турниры в Монте-Карло и Париже по-прежнему длятся одну неделю.