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Бублик: закончить карьеру за $ 10 млн? Это не та сумма, я зарабатываю прилично

Бублик: закончить карьеру за $ 10 млн? Это не та сумма, я зарабатываю прилично
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Казахстанский теннисист Александр Бублик заявил, что не готов завершить карьеру в обмен на крупное финансовое предложение.

— Если вам сейчас заплатят $ 10 млн, вы закончите карьеру?
— Нет. $ 10 млн — не та сумма, ради которой я буду заканчивать карьеру. Я зарабатываю приличные деньги, чтобы не думать о каких-то суммах. Зачем мне вообще об этом думать? В теории можно заработать и самому, — передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Бублик выиграл турниры ATP-500 в Галле, ATP-250 в Гштааде и ATP-250 в Кицбюэле, а также дошёл до 1/4 финала на «Ролан Гаррос». Позднее спортсмен снялся с двух турниров серии «Мастерс», он сыграет лишь на US Open.

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