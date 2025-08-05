Бублик: закончить карьеру за $ 10 млн? Это не та сумма, я зарабатываю прилично

Казахстанский теннисист Александр Бублик заявил, что не готов завершить карьеру в обмен на крупное финансовое предложение.

— Если вам сейчас заплатят $ 10 млн, вы закончите карьеру?

— Нет. $ 10 млн — не та сумма, ради которой я буду заканчивать карьеру. Я зарабатываю приличные деньги, чтобы не думать о каких-то суммах. Зачем мне вообще об этом думать? В теории можно заработать и самому, — передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Бублик выиграл турниры ATP-500 в Галле, ATP-250 в Гштааде и ATP-250 в Кицбюэле, а также дошёл до 1/4 финала на «Ролан Гаррос». Позднее спортсмен снялся с двух турниров серии «Мастерс», он сыграет лишь на US Open.