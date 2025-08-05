Бублик рассказал, что чувствует себя комфортно без тенниса

Казахстанский теннисист Александр Бублик, проводящий отпуск в России, признался, что может представить свою жизнь без тенниса.

— Вы представляете свою жизнь без профессионального тенниса?

— Да. Сейчас у меня нет профессионального тенниса в жизни — чувствую себя вполне комфортно.

— А без тенниса после карьеры?

— Спросите меня после карьеры. Мне кажется, проблем не должно быть. Я люблю все аспекты жизни, у меня много интересов. Я найду место вне тенниса. Понятно, что я всегда буду при теннисе, потому что это тот актив, который дал мне всё. Всё равно продолжу играть. Но без профессионального спорта все живут — почему я не должен? — передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Бублик снялся с двух турниров серии «Мастерс» и из ближайших турниров сыграет лишь на US Open.