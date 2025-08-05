Александр Бублик раскрыл дату, когда планирует отправиться на US Open

25-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, когда планирует прилететь в Нью-Йорк на US Open.

«19 августа планирую полететь в Нью-Йорк», — передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

US Open — 2025 пройдёт с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. Александр Бублик в прошлом году в первом круге проиграл представителю Китая Цзюнчэн Шану со счётом 4:6, 6:3, 7:5, 3:6, 4:6.

В этом сезоне Бублик стал чемпионом соревнований в Галле, Гштааде и Кицбюэле. После этого он снялся с «Мастерсов» в Торонто и Цинциннати.