Бублик — о теннисе: игра, которая даёт возможность зарабатывать и путешествовать

25-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, что для него означает профессиональный теннис.

«Теннис — это игра. Он для меня и означает игру, которая даёт возможность зарабатывать деньги, путешествовать и встречать прекрасных людей», — передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Напомним, Александр Бублик в этом сезоне выиграл соревнования ATP-500 в Галле (Германия), ATP-250 в Гштааде (Швейцария) и ATP-250 в Кицбюэле (Австрия), после чего отказался от участия в «Мастерсах» в Цинциннати (США) и Торонто (Канада). Далее он выступит на турнире «Большого шлема» — US Open.