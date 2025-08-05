Бублик назвал самый любимый и самый крутой турнир в теннисе в плане организации

Казахстанский теннисист Александр Бублик, ныне проводящий отпуск в Москве, рассказал, что турнир, проходящий в Астане, является его любимым в плане организации среди некрупных соревнований в теннисе. Самым организованным турниром спортсмен назвал Australian Open.

«По организации любимый турнир — в Астане. Это та же лицензия, что была в Петербурге. Это лучшая организация турниров, если не брать большие турниры.

Самый организованный турнир «Большого шлема» — Australian Open. Лучше сервис, больше сделано для игроков», — передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионат» Егор Кабак.

Бублик, являющийся уроженцем России, снялся с двух турниров «Мастерса».