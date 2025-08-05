Бублик — о перелётах: смотрю в окно и надеюсь, что самолёт не упадёт

25-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, что боится летать на самолётах, поэтому трясётся весь полёт и надеется, что не упадёт.

«В перелётах смотрю в окно и надеюсь, что самолёт не упадёт. Я боюсь летать, поэтому для меня перелёт — всегда большой стресс. Трясусь весь полёт. Стараюсь отвлекаться, но у меня это очень плохо получается», — передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

За последние полтора месяца Александр выиграл турниры ATP-500 в Галле (Германия), ATP-250 в Гштааде (Швейцария) и ATP-250 в Кицбюэле (Австрия), после чего отказался от участия в «Мастерсах» в Цинциннати (США) и Торонто (Канада).