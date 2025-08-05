Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«В меру русского сознания. Но без жести». Александр Бублик — о суевериях

«В меру русского сознания. Но без жести». Александр Бублик — о суевериях
Комментарии

25-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, считает ли он себя суеверным человеком.

— Ты суеверный человек?
— В меру русского сознания — да. Но без жести, — передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Ранее стало известно, что Бублик приехал в Россию, чтобы провести время с семьёй.

В этом сезоне Александр выиграл турниры ATP-500 в Галле (Германия), ATP-250 в Гштааде (Швейцария) и ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). После этого Бублик снялся с двух турниров серии «Мастерс» в Торонто и Цинциннати. Из ближайших турниров он сыграет лишь на турнире «Большого шлема» — US Open.

Материалы по теме
Бублик — о перелётах: смотрю в окно и надеюсь, что самолёт не упадёт
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android