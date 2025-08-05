«В меру русского сознания. Но без жести». Александр Бублик — о суевериях

25-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, считает ли он себя суеверным человеком.

— Ты суеверный человек?

— В меру русского сознания — да. Но без жести, — передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Ранее стало известно, что Бублик приехал в Россию, чтобы провести время с семьёй.

В этом сезоне Александр выиграл турниры ATP-500 в Галле (Германия), ATP-250 в Гштааде (Швейцария) и ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). После этого Бублик снялся с двух турниров серии «Мастерс» в Торонто и Цинциннати. Из ближайших турниров он сыграет лишь на турнире «Большого шлема» — US Open.