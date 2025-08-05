«В моём организме стоит блок на жару». Бублик — о своих результатах на US Open

25-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о своих результатах на US Open. Его лучший результат на этом турнире — третий круг в 2019 году.

— Почему не удавалось достичь больших высот на US Open?

— Не очень комфортно чувствую себя на жаре. Уимблдон — прекрасный пример. Думал, что натренировал достаточное количество часов, чтобы мог справляться с жарой. Но в моём сознании стоит блок. Когда жарко, я вообще ничего не могу сделать. Я счёт забывал. В таких условиях единственное, о чём я мог думать, — как себя привести в нормальное состояние. Понятно, нет панических атак, но мне очень плохо. Я просто не хочу кони двинуть на жаре.

В Америке и Австралии всегда жарко. Год за годом бьёмся в одну стену. Пытаемся найти способы, но пока не нашли. На Уимблдоне вышел с матча и сказал Артёму: «Видишь, опять жара». Можно на пальцах одной руки посчитать, сколько матчей я не закрыл, подавая на матч. На Уимблдоне я подаю — не знаю, какой счёт. Иду вытирать лицо полотенцем — его нет, хотя я знаю, в какой оно стороне корта. В моём организме стоит блок на жару. Может, со стороны игры этот US Open будет прорывным с точки зрения игры. Я не говорю о результатах, потому что он зависит не только от меня, — передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.