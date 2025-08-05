«Зверев и Медведев». Бублик назвал самого приятного и самого неудобного для себя соперника

25-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, что считает самым приятным для себя соперником третью ракетку мира немца Александра Зверева, а самым неудобным — чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева.

— Самый приятный и самый неудобный соперник?

— Самый приятный — Саша Зверев, играть приятно. Самый неприятный Даниил (Медведев). В человеческом плане он мне приятен, в игровом — нет (улыбается), — передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Напомним, в этом сезоне Александр Бублик в финале турнира ATP-500 в Галле (Германия) обыграл Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:4).