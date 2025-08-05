«Это было бы смешно». Бублик назвал игроков, которых позвал бы в команду КВН

25-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, что пригласил бы а команду КВН или на стендап американца Фрэнсиса Тиафо и россиянина Даниила Медведева.

— Кого из теннисистов пригласили бы в команду КВН или на стендап?

— Тиафо достаточно смешной. Он забавно жестикулирует ещё, помимо шуток. У Дани неплохой юмор, но своеобразный. Я энергичный, Даня более спокойный, он рассказал бы шутки с каменным лицом, это было бы смешно, — передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Ранее Александр Бублик рассказал, что считает самым приятным для себя соперником немца Александра Зверева, а самым неприятным — Даниила Медведева.