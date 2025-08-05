Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это было бы смешно». Бублик назвал игроков, которых позвал бы в команду КВН

«Это было бы смешно». Бублик назвал игроков, которых позвал бы в команду КВН
Комментарии

25-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, что пригласил бы а команду КВН или на стендап американца Фрэнсиса Тиафо и россиянина Даниила Медведева.

— Кого из теннисистов пригласили бы в команду КВН или на стендап?
— Тиафо достаточно смешной. Он забавно жестикулирует ещё, помимо шуток. У Дани неплохой юмор, но своеобразный. Я энергичный, Даня более спокойный, он рассказал бы шутки с каменным лицом, это было бы смешно, — передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Ранее Александр Бублик рассказал, что считает самым приятным для себя соперником немца Александра Зверева, а самым неприятным — Даниила Медведева.

Материалы по теме
«Зверев и Медведев». Бублик назвал самого приятного и самого неудобного для себя соперника
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android