«Когда в книжки вставляют мои фразы». Бублик назвал свой любимый мем про себя

25-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, что его любимый мем про себя — это его цитаты с корта, которые вставляют в обложки книг.

— Любимый мем про себя?

— Мне нравится, когда в книжки вставляют мои фразы. Это правда очень смешно, — передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

За последние полтора месяца Александр выиграл турниры ATP-500 в Галле (Германия), ATP-250 в Гштааде (Швейцария) и ATP-250 в Кицбюэле (Австрия), после чего отказался от участия в «Мастерсах» в Цинциннати (США) и Торонто (Канада). Далее Бублик выступит на турнире «Большого шлема» — US Open.