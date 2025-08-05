Чемпионку Уимблдона-2025 в парном разряде, 49-ю ракетку мира российскую теннисистку Веронику Кудерметову внесут в Книгу почёта Казани. Предложение выдвинули и единогласно приняли на заседании президиума Казгордумы в Ратуше. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

«Все предложенные кандидатуры, безусловно, заслуживают самой высокой оценки. Они внесли значительный вклад в развитие города, его экономики, промышленности, социальной сферы, а также узнаваемости нашей столицы в стране и за рубежом. Прошу поддержать предложенные кандидатуры», – сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Помимо Кудерметовой, в Книгу почёта Казани внесут АО «Татэлектромонтаж», Республиканскую общественную организацию ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов РТ» и депутата Госдумы Ирека Богуславского.