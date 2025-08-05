Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Веронику Кудерметову внесут в Книгу почёта Казани

Веронику Кудерметову внесут в Книгу почёта Казани
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионку Уимблдона-2025 в парном разряде, 49-ю ракетку мира российскую теннисистку Веронику Кудерметову внесут в Книгу почёта Казани. Предложение выдвинули и единогласно приняли на заседании президиума Казгордумы в Ратуше. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

«Все предложенные кандидатуры, безусловно, заслуживают самой высокой оценки. Они внесли значительный вклад в развитие города, его экономики, промышленности, социальной сферы, а также узнаваемости нашей столицы в стране и за рубежом. Прошу поддержать предложенные кандидатуры», – сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Помимо Кудерметовой, в Книгу почёта Казани внесут АО «Татэлектромонтаж», Республиканскую общественную организацию ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов РТ» и депутата Госдумы Ирека Богуславского.

Материалы по теме
В Татарстане определят лучшего спортсмена и команду, Кудерметова вошла в первый топ-3
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android