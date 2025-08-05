«Нет причин, почему он не сможет стать топ-игроком». Зверев — о возможностях Попырина

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о возможностях 26-й ракетки мира австралийца Алексея Попырна стать топ-игроком. Зверев обыграл Попырина в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто со счётом 6:7 (8:10), 6:4, 6:3.

— Прошу твоё мнение об Алексее Попырине. Как ты его видишь в группе игроков, которые пытаются пробиться и выйти на следующий уровень? Ты побеждал его четыре раза, у него большой потенциал, но мне интересно услышать твоё личное мнение как соперника.

— Думаю, я уже говорил это на корте: в Канаде он чувствует себя очень комфортно, и ему стоит проанализировать почему. Если он сможет поддерживать такой уровень и качество тенниса и в остальной части сезона, он может стать игроком топ-10, топ-8, конкурировать за квалификацию на Турин. Потому что он это показал на этой неделе. Он обыграл Медведева, Хольгера Руне и многих других сильных игроков. В прошлом году он выиграл здесь турнир. Значит, в Канаде что-то выводит из него лучшее. Ему нужно понять, почему здесь он играет так здорово, потому что разрыв в уровне между его хорошей игрой — как сейчас — и менее хорошей слишком велик. Если он сумеет сократить эту разницу, нет причин, почему он не сможет стать топ-игроком, — приводит слова Зверева Ubitennis.