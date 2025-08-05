«Это была битва выносливости». Попырин — о поражении от Зверева в Торонто

26-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин прокомментировал поражение от третьего номера рейтинга немца Александра Зверева в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто. Счёт — 7:6 (10:8), 4:6, 3:6.
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
«Думаю, это был матч высокого уровня. Он третий в мире не просто так. Думаю, особенно в первом сете, я был более агрессивным. Потом он нашёл свой ритм, и мне удалось отыграть брейк. Он сыграл невероятный гейм при счёте 5:4, когда пытался сделать брейк в мою пользу. Он дважды прочитал мою подачу и сыграл великолепно. В третьем сете, как мне кажется, это была битва выносливости. Он начал подавать мощно, и у меня было мало шансов на приёме. Он сделал брейк в первом гейме второго сета. Это было трудно принять, я сделал всё, что мог, чтобы вернуться в третьем сете. В целом мой уровень есть, не чувствовал себя так хорошо весь год, что хорошо», — приводит слова Попырина Ubitennis.
- 5 августа 2025
-
20:21
-
19:25
-
19:11
-
18:46
-
18:36
-
18:30
-
18:21
-
18:11
-
18:05
-
17:59
-
17:57
-
17:51
-
17:44
-
17:40
-
17:37
-
17:36
-
17:31
-
17:27
-
17:22
-
17:17
-
17:14
-
17:12
-
17:06
-
17:00
-
16:53
-
16:51
-
16:48
-
16:43
-
16:38
-
16:00
-
15:35
-
15:13
-
14:50
-
14:28
-
14:06