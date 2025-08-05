Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это была битва выносливости». Попырин — о поражении от Зверева в Торонто

«Это была битва выносливости». Попырин — о поражении от Зверева в Торонто
Аудио-версия:
Комментарии

26-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин прокомментировал поражение от третьего номера рейтинга немца Александра Зверева в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто. Счёт — 7:6 (10:8), 4:6, 3:6.

Торонто. 1/4 финала
05 августа 2025, вторник. 02:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 8 		6 6
7 10 		4 3
         
Алексей Попырин
26
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

«Думаю, это был матч высокого уровня. Он третий в мире не просто так. Думаю, особенно в первом сете, я был более агрессивным. Потом он нашёл свой ритм, и мне удалось отыграть брейк. Он сыграл невероятный гейм при счёте 5:4, когда пытался сделать брейк в мою пользу. Он дважды прочитал мою подачу и сыграл великолепно. В третьем сете, как мне кажется, это была битва выносливости. Он начал подавать мощно, и у меня было мало шансов на приёме. Он сделал брейк в первом гейме второго сета. Это было трудно принять, я сделал всё, что мог, чтобы вернуться в третьем сете. В целом мой уровень есть, не чувствовал себя так хорошо весь год, что хорошо», — приводит слова Попырина Ubitennis.

Материалы по теме
«Нет причин, почему он не сможет стать топ-игроком». Зверев — о возможностях Попырина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android