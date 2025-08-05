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Рублёв — о своём уровне: начал играть везде, потому что моя позиция в рейтинге уже не та

Рублёв — о своём уровне: начал играть везде, потому что моя позиция в рейтинге уже не та
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11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв перед полуфинальным матчем на «Мастерсе» в Торонто (Канада) высказался об уровне своей игры.

«Я начал играть действительно хорошо. На Уимблдоне почувствовал, что мой уровень есть. Чувствую, что тренируюсь хорошо, прогрессирую, и на матчах стал показывать свой уровень. Ты всё ещё можешь проиграть, но чем чаще тебе удаётся удерживать этот уровень, тем больше шансов, что эта неделя может стать твоей. Но ты можешь играть невероятно и всё равно продолжать проигрывать. В такие моменты, когда чувствуешь, что твой уровень вернулся, нужно набраться терпения. Поэтому я начал играть везде, потому что моя позиция в рейтинге уже не та, что была раньше. В любом случае после «Ролан Гаррос» у меня была свободная неделя, когда я устроил себе полный отдых», — приводит слова Рублёва Ubitennis.

В 1/2 финала соревнований в Торонто Рублёв встретится с четвёртой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем.

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