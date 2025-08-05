Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Захарова — Хитер Уотсон, результат матча 5 августа, счёт 2:0, квалификация турнира в Цицниннати

Анастасия Захарова вышла в финал квалификации в Цинциннати
Комментарии

103-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла в финал квалификации турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В полуфинале она обыграла представительницу Великобритании Хитер Уотсон (159-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В её рамках Захарова три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Уотсон два эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

За выход в основную сетку соревнований Анастасия Захарова поспорит с победительницей матча Нурия Парризас-Диас (Испания) — Мэддисон Инглис (Австралия).

Материалы по теме
«Каждая мелочь идеальна». Теннисисты поражены чудесной реконструкцией турнира в Цинциннати
«Каждая мелочь идеальна». Теннисисты поражены чудесной реконструкцией турнира в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android