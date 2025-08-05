Анастасия Захарова вышла в финал квалификации в Цинциннати

103-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла в финал квалификации турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В полуфинале она обыграла представительницу Великобритании Хитер Уотсон (159-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В её рамках Захарова три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Уотсон два эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

За выход в основную сетку соревнований Анастасия Захарова поспорит с победительницей матча Нурия Парризас-Диас (Испания) — Мэддисон Инглис (Австралия).