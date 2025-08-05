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Камилла Рахимова — Джоди Беррейдж, результат матча 5 августа, счёт 2:0, квалификация турнира в Цицниннати

Камилла Рахимова пробилась в финал квалификации турнира WTA-1000 в Цинциннати
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62-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова вышла в финал квалификации турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В полуфинале она обыграла представительницу Великобритании Джоди Бёррэдж (151-я в рейтинге) со счётом 7:6 (10:8), 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 57 минут. В её рамках Рахимова четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Бёррэдж девять эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

За выход в основную сетку турнира в Цинциннати Камилла Рахимова поспорит с канадской теннисисткой Ребеккой Марино (123-я в рейтинге).

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