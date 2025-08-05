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Рублёв — Фриц: онлайн-трансляция 1/2 финала в Торонто начнётся не ранее 2:00 мск

Рублёв — Фриц: онлайн-трансляция 1/2 финала в Торонто начнётся не ранее 2:00 мск
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В ночь с 5 на 6 августа в канадском Торонто пройдёт очередной игровой день мужского турнира категории «Мастерс», где 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с четвёртым номером рейтинга американцем Тейлором Фрицем. Встреча начнётся не ранее 2:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Рублёв — Фриц.

Торонто. 1/4 финала
06 августа 2025, среда. 02:00 МСК
Андрей Рублёв
11
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Счёт личных встреч Андрея и Тейлора 5-4 (5-2 на харде). Рублёв выиграл в 2018-м на Next Gen ATP Finals, в Дубае-2021, а также в полуфиналах двух грунтовых «Мастерсов» — Монте-Карло-2023 и Мадрида-2024. Фриц был сильнее в Индиан-Уэллсе-2018, Париже-2021, Индиан-Уэллсе-2022, Цинциннати-2022, а также на Кубке Лэйвера — 2023.

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