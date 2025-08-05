«Три недели дома. Я даже заскучал». Алькарас и Синнер встретились на корте в Цинциннати

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас встретился с четырёхкратным победителем мэйджоров, лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером на тренировочном корте «Мастерса» в Цинциннати (США).

Карлос. Что делал?

Янник. Я был дома. Ничего такого. А ты?

Карлос. Ничего сумасшедшего. Тоже был дома две недели, а затем неделю на юге Испании. Было круто. Провёл три недели летом дома. Я даже заскучал.

Янник. Это было нетипично, — сказали теннисисты в видео.

«Мастерс» в Цинциннати (США) пройдёт с 5 по 18 августа. Синнер является действующим чемпионом этого турнира.