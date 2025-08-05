«До начала турнира возмущался насчёт мячей и условий». Хачанов — о полуфинале в Торонто

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о третьем в карьере полуфинале на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада). В четвертьфинале он обыграл американца Алекса Михельсена со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

«Очень рад сыграть в Канаде полуфинал. Выглядит так, что мне здесь нравится (улыбается). Хотя до начала турнира возмущался насчёт мячей и условий, но в конце концов главное здесь — это попытаться адаптироваться к любым условиям, ситуациям. Рад, что играю в хороший теннис. Главное, что выиграл. Буду готовиться к полуфиналу», — сказал Хачанов в интервью BB Tennis.

За выход в финал «Мастерса» в Торонто Карен Хачанов поборется с третьим номером мирового рейтинга Александром Зверевым из Германии.