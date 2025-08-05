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«До начала турнира возмущался насчёт мячей и условий». Хачанов — о полуфинале в Торонто

«До начала турнира возмущался насчёт мячей и условий». Хачанов — о полуфинале в Торонто
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16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о третьем в карьере полуфинале на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада). В четвертьфинале он обыграл американца Алекса Михельсена со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Торонто. 1/4 финала
05 августа 2025, вторник. 05:15 МСК
Алекс Михельсен
34
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		7 7
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Очень рад сыграть в Канаде полуфинал. Выглядит так, что мне здесь нравится (улыбается). Хотя до начала турнира возмущался насчёт мячей и условий, но в конце концов главное здесь — это попытаться адаптироваться к любым условиям, ситуациям. Рад, что играю в хороший теннис. Главное, что выиграл. Буду готовиться к полуфиналу», — сказал Хачанов в интервью BB Tennis.

За выход в финал «Мастерса» в Торонто Карен Хачанов поборется с третьим номером мирового рейтинга Александром Зверевым из Германии.

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