«До начала турнира возмущался насчёт мячей и условий». Хачанов — о полуфинале в Торонто
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16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о третьем в карьере полуфинале на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада). В четвертьфинале он обыграл американца Алекса Михельсена со счётом 6:4, 7:6 (7:3).
Торонто. 1/4 финала
05 августа 2025, вторник. 05:15 МСК
34
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|6 3
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|7 7
16
Карен Хачанов
К. Хачанов
«Очень рад сыграть в Канаде полуфинал. Выглядит так, что мне здесь нравится (улыбается). Хотя до начала турнира возмущался насчёт мячей и условий, но в конце концов главное здесь — это попытаться адаптироваться к любым условиям, ситуациям. Рад, что играю в хороший теннис. Главное, что выиграл. Буду готовиться к полуфиналу», — сказал Хачанов в интервью BB Tennis.
За выход в финал «Мастерса» в Торонто Карен Хачанов поборется с третьим номером мирового рейтинга Александром Зверевым из Германии.
Комментарии
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