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Карен Хачанов — пятый действующий теннисист по количеству побед на канадском «Мастерсе»

Карен Хачанов — пятый действующий теннисист по количеству побед на канадском «Мастерсе»
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16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов стал пятым игроком по количеству побед на канадском «Мастерсе» в мужском одиночном разряде среди действующих игроков. На счету Карена 15 побед. Больше матчей выиграли только серб Новак Джокович (37), француз Гаэль Монфис (37), швейцарец Стэн Вавринка (16) и немец Александр Зверев (16).

Торонто. 1/4 финала
05 августа 2025, вторник. 05:15 МСК
Алекс Михельсен
34
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		7 7
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

В четвертьфинале турнира в Торонто Хачанов обыграл американского теннисиста Алекса Михельсена со счётом 6:4, 7:6 (7:3). За выход в финал соревнований россиянин поспорит с третьей ракеткой мира Александром Зверевым.

Хачанов вышел в свой третий полуфинал «тысячника» в Канаде (2018, 2019, 2025). Больше полуфиналов канадского «Мастерса» лишь у Новака Джоковича — 7 (2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016).

Календарь турнира в Торонто
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