Карен Хачанов — пятый действующий теннисист по количеству побед на канадском «Мастерсе»

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов стал пятым игроком по количеству побед на канадском «Мастерсе» в мужском одиночном разряде среди действующих игроков. На счету Карена 15 побед. Больше матчей выиграли только серб Новак Джокович (37), француз Гаэль Монфис (37), швейцарец Стэн Вавринка (16) и немец Александр Зверев (16).

В четвертьфинале турнира в Торонто Хачанов обыграл американского теннисиста Алекса Михельсена со счётом 6:4, 7:6 (7:3). За выход в финал соревнований россиянин поспорит с третьей ракеткой мира Александром Зверевым.

Хачанов вышел в свой третий полуфинал «тысячника» в Канаде (2018, 2019, 2025). Больше полуфиналов канадского «Мастерса» лишь у Новака Джоковича — 7 (2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016).