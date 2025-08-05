«Хотела бы сохранить свой внешний вид». Винус Уильямс — о косметологических вмешательствах

Бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс рассказала, планирует ли в будущем изменить что-то в себе с помощью косметологии.

«Если пойму, что хочу чувствовать себя лучше, и это мне поможет, то точно на это пойду. Хотела бы сохранить свой внешний вид. Многие осуждают людей, но если это кого-то радует, то только это и важно. В течение следующих 20 лет произойдёт так много удивительных вещей в сфере ухода за кожей, так что очень рада быть частью этого. И в предвосхищении того, что будет со мной и заменой моего тазобедренного сустава», — приводит слова Уильямс Marie Claire.